Популярный сорт бананов может исчезнуть с прилавков магазинов

Популярный сорт бананов может исчезнуть с прилавков магазинов. В крупнейшей стране-производителе фруктов - Колумбии -150 гектаров плантаций поразил агрессивный грибок. Остановить его не могут даже пестициды.

В этой связи местные власти объявили чрезвычайное положение. Ученые предполагают, что решением проблемы может стать выращивание на пораженных землях сорта бананов, устойчивого к данной бактерии.

С 1990-х годов грибок, который в народе называют «Панамской болезнью» распространился по всей Азии, Австралии, Африке и на Ближнем Востоке. Где бы это ни происходило, коммерческое выращивание бананов прекращалось.