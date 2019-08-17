Электроэнергия подорожает: НАРЭ установило новые тарифы

Электроэнергия подорожает. Национальное агенство по регулированию в энергетике установило новые тарифы по запросу поставщиков.

Для потребителей Gas Natural Fenosa цена на электроэнергию вырастет на 6%, теперь они будут платить на 10 банов дороже, то есть один лей 89 банов за киловатт-час.

В северный районах тариф вырастет еще больше. Потребители FEE-NORD будут платить на 29 банов больше, по два лея 23 бана за киловатт-час.

Поставщики обосновали свое требование ростом закупочной цены и ситуацией на валютном рынке. В прошлом году по инициативе правительства Павла Филипа тариф на электроэнергию снизили для потребителей Gas Natural Fenosa на 20 банов за киловатт-час, а для жителей северных районов - на 21 бан.