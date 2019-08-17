Прогноз погоды в Молдове на выходные

В субботу, 17 августа, в Молдове ожидается переменная облачность. Ветер будет умеренным, а атмосферное давление - нормальным.

В Бричанах и Сороках 23 градуса, в Бельцах на градус выше. В Оргееве воздух прогреется до 25 градусов, в Тирасполе плюс 26. В Леове 27 градусов, в Комрате и Кагуле температурный максимум составит 28 градусов.

В столице днем термометры покажут плюс 26. В ближайшее время немного потеплеет. Ночью прогнозируют до 17 градусов, днем до плюс 33.