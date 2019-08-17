Пользователи Instagram смогут сообщать о фейковых постах

Социальная сеть Instagram запустит функцию, которая позволит сообщать о постах, которые они считают фейковыми.

Пользователи должны нажать на три точки в верхнем углу сообщения и обозначить пост как фейковый, передает УНИАН на Reuters.



По словам представительницы Facebook Стефани Отвей, маркированные таким образом посты не будут удаляться, но их продвижение с помощью хештегов и страницы Explore будет запрещено.

У Facebook есть 54 партнера по проверке фактов, которые работают на 42 языках, но пока новая функция будет доступна только в США.





