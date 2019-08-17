КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

Энергии у Вас сегодня хоть отбавляй. Вы будете вполне здоровы, если не брать во внимание общее угнетенное состояние и некоторую нервозность. Неблагоприятное время для коллективных занятий или совместных мероприятий, однако, всё за чтобы вы не взялись сегодня в плане индивидуального творчества, будет успешно реализовано. Но не принимайте все так близко к сердцу.

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