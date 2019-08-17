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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Энергии у Вас сегодня хоть отбавляй. Возможно вы действительно получите деньги и даже не в одном месте. Радостным и полезным окажется общение со старшими родственниками, с друзьями. Благоприятны предпринимательство и торговля.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День придаст решимости Вашим действиям. Не исключено, что кое-кто может неправильно расценить Вашу деловую активность и посчитать Вас излишне самоуверенным. Смело идите на контакт с представителями иностранной организации. В голову придут плодотворные идеи.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День может принести немало двойственных ситуаций, требующих такта и выдержки. Не забывайте, что прежде чем принять какое-либо решение, необходимо внимательно изучить ситуацию. Успех Вам гарантирован только тогда, когда Вы сумете правильно выбрать момент и убедить окружающих в своей правоте. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Энергии у Вас сегодня хоть отбавляй. Возможно, пришла пора отплатить тем, кто безвозмездно помогал Вам раньше. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День придаст решимости Вашим действиям. Доверительная беседа вернет Вам уверенность в своих силах. Неожиданный интерес возможно вызовет у Вас религия. Вечер лучше провести в кругу семьи.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День может принести немало двойственных ситуаций, требующих такта и выдержки. Излишнее самомнение, импульсивность, могут стать причиной опрометчивого поступка. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Уделите больше внимания детям.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Энергии у Вас сегодня хоть отбавляй. Не исключено неблагоприятное известие или неблагоприятное стечение обстоятельств. Сделаете все запланированное на сегодня, решите спорные вопросы с соседями, и вы успеете подготовиться к приходу гостей. Не будьте неблагодарными.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День придаст решимости Вашим действиям. Ваша сдержанность будет воспринята близким человеком как невнимание, что может привести к недоразумениям и обидам. Существует вероятность эмоциональных срывов, и, если вам предстоит обращаться в государственные инстанции, сохраняйте самообладание. Вероятна новая романтическая связь.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День может принести немало двойственных ситуаций, требующих такта и выдержки. Возможны деловые встречи или телефонные переговоры с друзьями или родственниками. Поэтому расплатитесь с кредиторами, тем более, что вскоре финансовые трудности сменит успех. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Энергии у Вас сегодня хоть отбавляй. Вы будете вполне здоровы, если не брать во внимание общее угнетенное состояние и некоторую нервозность. Неблагоприятное время для коллективных занятий или совместных мероприятий, однако, всё за чтобы вы не взялись сегодня в плане индивидуального творчества, будет успешно реализовано. Но не принимайте все так близко к сердцу.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День придаст решимости Вашим действиям. В делах следует быть предельно внимательными, потому что вы можете совершить элементарную ошибку, чреватую финансовыми потерями. Сегодня не спешите давать согласие, иначе возможны ошибки, чреватые серьезными последствиями в отношениях с людьми. Будьте осторожны с электроприборами.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День может принести немало двойственных ситуаций, требующих такта и выдержки. Следует обратите внимание на решение профессиональных задач. Работы окажется снова в избытке, но она, как никогда, Вас раздражает и утомляет. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
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