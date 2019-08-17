Соответствующие поправки в бюджетно-налоговую политику одобрены парламентом. Министр финансов Наталья Гаврилица заверила депутатов, что благодаря нововведениям бюджетные поступления вырастут. Однако никаких прогнозов и расчетов она не представила.

"Этот законопроект содержит наименее болезненные налоговые меры. Пришло время установить ясные правила игры, которыми невозможно будет манипулировать, а предприниматели будут поддержаны другими методами", - заявила министр финансов Наталья Гаврилица.

Многие депутаты посчитали аргументацию министра финансов неубедительной.

"От министра финансов мы ждём цифр, анализа и прогнозов о возможных эффектах и последствиях. К сожалению сегодня мы этого не услышали", - подчеркнул депутат ДПМ Владимир чеботарь.

"Наши расчеты могут показать коллеги из министерства финансов. Я им поручу и они смогут озвучить точные цифры, из которых мы исходили", - отметила Наталья Гаврилица.

"Вы можете только разрушать, оказывать давление, запугивать людей и бизнес-среду. Вы уничтожаете всё, что смогло вырасти на этой земле", - акцентировала депутат партии "Шор" Марина Таубер.

"Хочу верить, что не вы лично писали эту информационную записку. А именно, что любое освобождение от налогов снижает поступления в бюджет. Выходит, для того, чтобы корова давала больше молока и ела меньше корма, её надо чаще доить и меньше кормить. Я задаюсь вопросом - "Вы действительно согласны с таким подходом или просто не видели что там написано?", - спросил депутат ДПМ Павел Филип.

"Я видела. В этом есть своя логика, если угодно. Именно поэтому там так написано", - ответила министр финансов Наталья Гаврилица.

Поправки в бюджетно-налоговую политику не получили необходимого количества голосов в комиссии по экономике, бюджету и финансам. Несмотря на это, ее председатель Игорь Мунтяну призвал депутатов принять инициативу сразу в двух чтениях.

"В случае если профильная комиссия не может принять решения по законопроекту, парламент вправе решить это путём голосования", - уточнил председатель парламентской комиссии по экономике Игорь Мунтяну.

По словам демократа Андриана Канду, законопроект ухудшает привлекательность страны для инвесторов. Он не исключает, что многие из них прекратят деятельность в Молдове.

"В случае, если иностранные инвесторы покинут страну и система талонов на питание исчезнет, лично вы подадите в отставку с должности главы комиссии? Присоединитесь ли вы к нам в требовании отставки министра финансов?", - поинтересовался депутат ДПМ Андриан Канду.

"У вас талант найти самое уязвимое место и ударить по нему побольнее", - подчеркнул председатель парламентской комиссии по экономике Игорь Мунтяну.

"Сегодня вы провалили важный экзамен, к сожалению, и жители страны скоро это почувствуют", - отметил депутат ДПМ Андриан Канду.

Несмотря на критику в адрес законопроекта, в том числе со стороны бизнес-среды, депутаты ППДП придерживаются другого мнения.

"В общих чертах, то что мы предлагаем - не катастрофа и не трагедия", - подытожил депутат ППДП Александр Слусарь.

Проект был принят в двух чтениях голосами 55 депутатов альянса ПСРМ-ACUM. Если президент промульгирует поправки, они вступят в силу с 1 января 2020 года.