Несмотря на протесты рестораторов, НДС для сферы общепита и гостиничного сегмента увеличен вдвое, до 20%. Налогами также будут облагаться талоны на питание. Кроме этого, введен новый экологический сбор.
Соответствующие поправки в бюджетно-налоговую политику одобрены парламентом. Министр финансов Наталья Гаврилица заверила депутатов, что благодаря нововведениям бюджетные поступления вырастут. Однако никаких прогнозов и расчетов она не представила.
"Этот законопроект содержит наименее болезненные налоговые меры. Пришло время установить ясные правила игры, которыми невозможно будет манипулировать, а предприниматели будут поддержаны другими методами", - заявила министр финансов Наталья Гаврилица.
Многие депутаты посчитали аргументацию министра финансов неубедительной.
"От министра финансов мы ждём цифр, анализа и прогнозов о возможных эффектах и последствиях. К сожалению сегодня мы этого не услышали", - подчеркнул депутат ДПМ Владимир чеботарь.
"Наши расчеты могут показать коллеги из министерства финансов. Я им поручу и они смогут озвучить точные цифры, из которых мы исходили", - отметила Наталья Гаврилица.
"Вы можете только разрушать, оказывать давление, запугивать людей и бизнес-среду. Вы уничтожаете всё, что смогло вырасти на этой земле", - акцентировала депутат партии "Шор" Марина Таубер.
"Хочу верить, что не вы лично писали эту информационную записку. А именно, что любое освобождение от налогов снижает поступления в бюджет. Выходит, для того, чтобы корова давала больше молока и ела меньше корма, её надо чаще доить и меньше кормить. Я задаюсь вопросом - "Вы действительно согласны с таким подходом или просто не видели что там написано?", - спросил депутат ДПМ Павел Филип.
"Я видела. В этом есть своя логика, если угодно. Именно поэтому там так написано", - ответила министр финансов Наталья Гаврилица.
Поправки в бюджетно-налоговую политику не получили необходимого количества голосов в комиссии по экономике, бюджету и финансам. Несмотря на это, ее председатель Игорь Мунтяну призвал депутатов принять инициативу сразу в двух чтениях.
"В случае если профильная комиссия не может принять решения по законопроекту, парламент вправе решить это путём голосования", - уточнил председатель парламентской комиссии по экономике Игорь Мунтяну.
По словам демократа Андриана Канду, законопроект ухудшает привлекательность страны для инвесторов. Он не исключает, что многие из них прекратят деятельность в Молдове.
"В случае, если иностранные инвесторы покинут страну и система талонов на питание исчезнет, лично вы подадите в отставку с должности главы комиссии? Присоединитесь ли вы к нам в требовании отставки министра финансов?", - поинтересовался депутат ДПМ Андриан Канду.
"У вас талант найти самое уязвимое место и ударить по нему побольнее", - подчеркнул председатель парламентской комиссии по экономике Игорь Мунтяну.
"Сегодня вы провалили важный экзамен, к сожалению, и жители страны скоро это почувствуют", - отметил депутат ДПМ Андриан Канду.
Несмотря на критику в адрес законопроекта, в том числе со стороны бизнес-среды, депутаты ППДП придерживаются другого мнения.
"В общих чертах, то что мы предлагаем - не катастрофа и не трагедия", - подытожил депутат ППДП Александр Слусарь.
Проект был принят в двух чтениях голосами 55 депутатов альянса ПСРМ-ACUM. Если президент промульгирует поправки, они вступят в силу с 1 января 2020 года.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Энергии у Вас сегодня хоть отбавляй. Возможно вы действительно получите деньги и даже не в одном месте. Радостным и полезным окажется общение со старшими родственниками, с друзьями. Благоприятны предпринимательство и торговля.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День может принести немало двойственных ситуаций, требующих такта и выдержки. Не забывайте, что прежде чем принять какое-либо решение, необходимо внимательно изучить ситуацию. Успех Вам гарантирован только тогда, когда Вы сумете правильно выбрать момент и убедить окружающих в своей правоте. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День придаст решимости Вашим действиям. Доверительная беседа вернет Вам уверенность в своих силах. Неожиданный интерес возможно вызовет у Вас религия. Вечер лучше провести в кругу семьи.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День может принести немало двойственных ситуаций, требующих такта и выдержки. Излишнее самомнение, импульсивность, могут стать причиной опрометчивого поступка. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Уделите больше внимания детям.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Энергии у Вас сегодня хоть отбавляй. Не исключено неблагоприятное известие или неблагоприятное стечение обстоятельств. Сделаете все запланированное на сегодня, решите спорные вопросы с соседями, и вы успеете подготовиться к приходу гостей. Не будьте неблагодарными.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День придаст решимости Вашим действиям. Ваша сдержанность будет воспринята близким человеком как невнимание, что может привести к недоразумениям и обидам. Существует вероятность эмоциональных срывов, и, если вам предстоит обращаться в государственные инстанции, сохраняйте самообладание. Вероятна новая романтическая связь.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День может принести немало двойственных ситуаций, требующих такта и выдержки. Возможны деловые встречи или телефонные переговоры с друзьями или родственниками. Поэтому расплатитесь с кредиторами, тем более, что вскоре финансовые трудности сменит успех. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День придаст решимости Вашим действиям. В делах следует быть предельно внимательными, потому что вы можете совершить элементарную ошибку, чреватую финансовыми потерями. Сегодня не спешите давать согласие, иначе возможны ошибки, чреватые серьезными последствиями в отношениях с людьми. Будьте осторожны с электроприборами.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День может принести немало двойственных ситуаций, требующих такта и выдержки. Следует обратите внимание на решение профессиональных задач. Работы окажется снова в избытке, но она, как никогда, Вас раздражает и утомляет. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
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