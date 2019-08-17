Горе-отец оставил двоих маленьких детей вблизи КПП Скуляны и уехал в Румынию парковать машину

Сотрудники пункта пропуска Скуляны заметили 11-летнюю девочку и её 3-летнего брата. Дети шли одни вдоль дороги, всего в десяти метрах от линии контроля КПП.

В ходе беседы дети рассказали, что живут в селе Ворничены Страшенского района. Их отец, водитель грузовика, отправился в Румынию, чтобы оставить там транспортное средство, после чего он должен был вернуться и забрать детей.

Пограничники отвели несовершеннолетних детей в офис учреждения, где их накормили и напоили. Об этом случае они сообщили в инспекторат полиции Страшен. Отец детей появился только спустя два часа.

Правоохранительные органы проведут расследование по факту пренебрежения родительскими обязанностями. Отца детей предупредили, что, если он продолжит оставлять несовершеннолетних без присмотра, он может быть лишен родительских прав.