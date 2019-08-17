Парень из Молдовы чудом остался жив после того, как его сбил автомобиль в Румынии. ВИДЕО

Подросток из Молдовы чудом остался в живых после того, как его сбил автомобиль, который ехал на высокой скорости. От сильного удара парень отлетел на несколько метров вперёд.

Инцидент произошел сегодня утром в румынском городе Эфорие-Норд. Момент аварии попал на камеру видеонаблюдения. Судя по кадрам, 18-летний парень спокойно переходил дорогу, когда автомобиль на высокой скорости сбил его. В результате удара молодой веловек несколько раз перевернулся в воздухе и отлетел на несколько метров вперёд. По данным Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям в Констанце, за рулём автомобиля находился 47-летний водитель из Бухареста. Экипаж SMURD доставил пострадавшего в больницу города Констанца. Он был в сознании, но в результате аварии получил многочисленные травмы, сообщает libertatea.ro.

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