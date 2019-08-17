Назначение Владимира Цуркану и Домники Маноле членами КС, в обход результатов конкурса, вызвало волну возмущений

Назначение депутата-социалиста Владимира Цуркану и Домники Маноле членами Конституционного суда, в обход результатов конкурса по отбору кандидатов, вызвало волну возмущения. Сомнения вызывает как политическая независимость новых судей, так и их послужной список. Так, решением Домники Маноле был закрыт телеканал НИТ, что сделало безработными свыше 100 человек. Иск по этому делу находится в Европейском суде по правам человека. Тем не менее, последний директор телеканала, а ныне депутат-социалист Адела Рэйляну проголосовала ЗА назначение Маноле. И немедленно покаялась.

"Сегодня я предала ожидания важных для меня людей. Возможно, многие из них утратили ко мне уважение. Я предала их проголосовав за человека, которого считают главным виновным в закрытии одного молдавского телеканала. По моему мнению, Домника Маноле не заслуживала стать членом Конституционного суда. Пролитые ею слезы у дверей судебных инстанций не смоют из памяти злоупотребления, которые она допустила в должности судьи", - заявила Адела Рэйляну.

Назначения в Конституционный суд возмутили и либералов. Они отмечают, что "коалиция ACUM-ПСРМ дискредитировала понятие конкурса, сделав его бессмысленным, создав отрицательный и опасный прецедент. Такие действия никоим образом не могут способствовать восстановлению доверия к Конституционному суду и его деполитизации".

Еще жестче отреагировали на событие обозреватель Николае Негру и журналистка Корнелия Козонак. Негру считает, что Домника Маноле и Владимир Цуркану были назначены исходя из договоренностей Игоря Додона, Майи Санду и Андрея Нэстасе.

"Теперь достаточно поучаствовать в антиолигархических протестах или продемонстрировать наличие социалистических убеждений и способность без возражений выполнить политическую команду", - отмечает Николае Негру.

Со своей стороны, Корнелия Козонак обвинила руководство страны в играх по заранее спланированному плану, в котором конкурс был лишь прикрытием истинных намерений.

Глава государства Игорь Додон также высказал ряд критических замечаний по поводу конкурса.

"Нам может нравится или нет победитель конкурса. Но если у нас серьезный подход к этому вопросу, а я говорю не только об этом конкурсе в парламенте, и если мы соблюдаем законы, уважаем себя и всех госчиновников, то начав какой-либо процесс его нужно доводить до конца", - отметил президент Молдовы Игорь Додон.

Андрей Нэстасе признает, что Домника Маноле была предложена на должность судьи потому, что участвовала в протестах против ДПМ. Даже несмотря на то, что она провалила конкурс в Конституционный суд по квоте правительства.

"Эта инициатива, с моей точки зрения, была вполне благородной, но ее результаты были отвергнуты гражданским обществом и экспертами. И пока одни на улице сражались с режимом и рисковали своей жизнью, другие преспокойно готовились ко всякого рода конкурсах", - подчеркнул министр внутренних дел Андрей Нэстасе.

Выдвинутая парламентом на должность судьи КС Домника Маноле неоднократно допускала ошибки в своей профессиональной деятельности. Она вынесла два судебных решения, которые ЕСПЧ признал незаконными.

В 2008 году достоянием гласности стал случай, когда в ходе судебных разбирательств, которые она вела, Домника Маноле давала советы политику Эдуарду Мушуку. Со своей стороны, Владимир Цуркан - доверенное лицо президента Додона. Он признал, что встречался в тюрьме с Вячеславом Платоном, который приговорен к 25 годам лишения свободы. В прессе писали о том, что они обсуждали возможность сокращения тюремного срока в обмен на десять миллионов долларов.

До прихода во власть, блок ACUM обещал "обеспечение меритократии через назначение, выдвижение и трансфер судей и прокуроров на основе объективных критериев и их заслуг, с учетом уровня профессиональной подготовки, неподкупности, компетентности и эффективности кандидатов, с соблюдением прозрачной процедуры, исключив вмешательство политического фактора или фаворитизма".