Районные советники города Резина бьют тревогу. Причина - одобренный парламентом законопроект, разрешающий сжигание мусора и других отходов. По соседству с Резинским цементным заводом расположено несколько сел - Чорна, Бошерница, Пэпэуцы и Матеуцы. Их жители говорят, что по вечерам в его печах сжигают отходы.
Один из них, Михаил Калин, несколько лет проработал водителем. По его словам, ежедневно он привозил на цементный завод сотни автомобильных покрышек, которые затем сжигали. Он считает, что эта практика применяется до сих пор.
"Я работал на грузовике и возил такие покрышки. Смена была двенадцатичасовая. Сегодня, может, и нет, но на прошлой неделе туда заезжали грузовики с покрышками, их везли на склад. Скорее всего, их сжигают ночью, чтобы никто не видел", - рассказал житель села Бошерница Михаил Калин.
Его жена Зинаида Калин рассказывает, что люди, проживающие недалеко от завода, не могут выращивать овощи и фрукты. Растения убивает загрязненный воздух.
"Засыхают огурцы, помидоры, вот и перец тоже. Мы поливаем их каждый вечер, тратим много воды, но, думаю, что-то есть в воздухе. Поэтому все высыхает", - поделилась жительница села Бошерница Зинаида Калин.
Жители четырех сел Резинского района жалуются на загрязненный воздух и распространение специфических заболеваний.
"Воздух опасен, нечем дышать. После стирки на вещах остается грязь, зря стираем".
"Очень трудно дышать. Наши дома рядом с заводом и все выбросы идут к нам. Заводы есть и в Рыбнице".
"Даже вечером не могу открыть окно, чтобы проветрить дом".
"Главные заболевания - онкологические и респираторные. По себе чувствую, думаю, и другие жители тоже".
Советники Резинского района решили обратиться в парламент с просьбой пересмотреть решение о легализации сжигания отходов. Они уверены - она ударит как по здоровью людей, так и по окружающей среде.
"Районные советники подняли этот вопрос и решили обратиться в парламент и правительство. Люди в этой зоне постоянно жалуются, они как никто другой знают что происходит с их здоровьем", - заявил председатель Резинского района Василий Гобжилэ.
Представители Резинского цементного завода отрицают обвинения. Они уверяют, что переработка отходов не ведется с 2016 года, а завод работает с соблюдением всех правовых и экологических норм.
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