Виолетта Иванов предложила министру сельского хозяйства уйти в отставку

Предложила министру подать в отставку. С такой просьбой обратилась к главе Министерства сельского хозяйства, регионразвития и окружающей среды Джоржете Минку председатель профильной комиссии Виолетта Иванов. Так она отреагировала на решение парламента о внесении поправок в Закон об отходах. Документ предусматривает, что теперь мусор будут сжигать на специализированных предприятиях. Иванов уверена, что это опасно для здоровья людей.

"Очень вас прошу подать в отставку не дожидаясь, когда это требование поступит от фракции. Прошу вас сделать это потому, что сам факт того, как этот проект был представлен в парламенте - это позор. Я намерена публично и письменно обратиться к президенту страны Игорю Додону", - заявила глава комиссии по окружающей среде Виотетта Иванов.

Сама Джоржета Минку от комментариев отказалась. И председатель Зеленой экологической партии уверен, что промульгация недопустима.

"В Молдове сейчас сложилась катастрофическая ситуация, в том что касается окружающей среды. У нас загрязнено все: реки, леса, которые еще не вырубили. Осталось загрязнить еще воздух. Сейчас правящий альянс, изменив закон об отходах, которые разрешено сжигать, замахнулся на воздух", - отметил председатель Зеленой экологической партии Анатолий Прохницкий.

Парламент утвердил поправки в Закон об отходах в четверг.