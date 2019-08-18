Диетолог рассказала, каким должен быть идеальный рабочий перекус

Несладкий йогурт и фрукты могут быть оптимальной заменой чипсов для перекусов на работе. При этом перекусывать необходимо обязательно два раза в день, заявила РИА "Новости" врач-диетолог Елена Чедия.

— Очень правильная инициатива, так как у нас растёт количество людей, страдающих ожирением. Самый оптимальный перекус — это фрукты или несладкий йогурт, — сказала диетолог.

Она отметила, что перекусы во время работы позволят получить необходимую энергию и сохранить здоровье. Специалист пояснила, что промежутки между приёмами пищи влияют на усвоение энергии, пишет life.