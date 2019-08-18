В столичном Зеленом театре прошел концерт народной музыки "Acasa"

Представителей диаспоры, приехавших на каникулы домой, ждал сюрприз. Для них организовали концерт народной музыки - он прошел под лозунгом "Acasa" в столичном Зеленом театре. Мероприятие организовали впервые.

В концерте приняли участие молдавские и румынские исполнители. Им аккомпанировали оркестр братьев Штефэнец и ансамбль "Флуераш".

"Я рад, что концерт народной музыки организовали в разгар лета, в августе. Этот месяц я люблю, потому что родился в августе. Да и всем молдаванам нравится август, потому что именно в это время приезжают домой", - отметил певец Адриан Урсу.

"Замечательная публика и атмосфера. Каждый раз с большим удовольствием выступаю в Зеленом театре", -поделилась певица Нелли Чобану.

Цель фестиваля - продвижение наследия, культуры и красивых традиций Молдовы.