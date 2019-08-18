Дорога между селами Кобуска Ноуэ и Кобуска Веке Новоаненского района состоит из сплошных ям

Поврежденная ходовая автомобилей, затрудненное движение и постоянная угроза ДТП. Так проходит повседневная жизнь жителей сел Кобуска Ноуэ и Кобуска Веке Новоаненского района из-за участка дороги, которая связывает два населенных пункта. Его должны были отремонтировать в рамках программы "Хорошие дороги-2", но проект заморозили.

Георгий Чур более 30 лет возит пассажиров по маршруту Кишинев - Флорешты. Участок между селами Кобуска Ноуэ и Кобуска Веке он проезжает каждый день. По этой причине ему часто приходится ремонтировать подвеску транспорта.

"Дорога очень плохая, крайне трудно ехать. Техника ломается, пыль такая, что люди просто не видят друг друга. Запчасти покупаю в евро и они дорогие", - пожаловался водитель Георге Чур.

Несколько километров дороги становятся настоящим испытанием для водителей. Покрытие выглядит как после авианалета, а движение транспорта по нему напоминает осторожный слалом.

Мэр села Кобуска Ноуэ говорит, что ничего не может сделать, так как участок находится в ведении Госадминистрации дорог.

"Этой проблеме не один десяток лет. В этом году должны были заасфальтировать семь километров до Кобуска Веке, но окончательного решения еще не приняли", - заявил мэр Кобуска Ноуэ Адриан Дрэгуцан.

В селах Кобуска Ноуэ и Кобуска Веке Ново-Аненского района проживают примерно 3700 человек. В Госадминистрации дорог обещают, что решение о ремонте этого участка дороги примут в сентябре.

В рамках программы "Хорошие дороги" в этом году планировали отремонтировать более 2600 километров полотна. В 2018-ом восстановили или заново построили 1600 километров дорог, а вложения превысили миллиард 600 миллионов леев.

Программа была запущена правительством Филипа по инициативе тогдашнего председателя Демократической партии Молдовы Влада Плахотнюка. По решению нынешних властей проект заморожен.