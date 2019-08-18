Поврежденная ходовая автомобилей, затрудненное движение и постоянная угроза ДТП. Так проходит повседневная жизнь жителей сел Кобуска Ноуэ и Кобуска Веке Новоаненского района из-за участка дороги, которая связывает два населенных пункта. Его должны были отремонтировать в рамках программы "Хорошие дороги-2", но проект заморозили.
Георгий Чур более 30 лет возит пассажиров по маршруту Кишинев - Флорешты. Участок между селами Кобуска Ноуэ и Кобуска Веке он проезжает каждый день. По этой причине ему часто приходится ремонтировать подвеску транспорта.
"Дорога очень плохая, крайне трудно ехать. Техника ломается, пыль такая, что люди просто не видят друг друга. Запчасти покупаю в евро и они дорогие", - пожаловался водитель Георге Чур.
Несколько километров дороги становятся настоящим испытанием для водителей. Покрытие выглядит как после авианалета, а движение транспорта по нему напоминает осторожный слалом.
Мэр села Кобуска Ноуэ говорит, что ничего не может сделать, так как участок находится в ведении Госадминистрации дорог.
"Этой проблеме не один десяток лет. В этом году должны были заасфальтировать семь километров до Кобуска Веке, но окончательного решения еще не приняли", - заявил мэр Кобуска Ноуэ Адриан Дрэгуцан.
В селах Кобуска Ноуэ и Кобуска Веке Ново-Аненского района проживают примерно 3700 человек. В Госадминистрации дорог обещают, что решение о ремонте этого участка дороги примут в сентябре.
В рамках программы "Хорошие дороги" в этом году планировали отремонтировать более 2600 километров полотна. В 2018-ом восстановили или заново построили 1600 километров дорог, а вложения превысили миллиард 600 миллионов леев.
Программа была запущена правительством Филипа по инициативе тогдашнего председателя Демократической партии Молдовы Влада Плахотнюка. По решению нынешних властей проект заморожен.
Комментарии
- В Глодянах и Бессарабке подорожали услуги водоснабжения и канализации
- Пограничная полиция провела день открытых дверей
- В столичном Зеленом театре прошел концерт народной музыки "Acasa"
- Районные советники города Резина против легализации сжигания отходов
- Электроэнергия подорожает: НАРЭ установило новые тарифы
- На Буюканах открылась ярмарка школьных товаров
- Жители Дурлешт жалуются на разрушенные дороги
- Столичный лицей рискует начать учебный год в ремонте
- На завершение работ в парке Долина Роз нужно еще шесть миллионов леев
- НАРЭ рассмотрит запрос о повышении тарифов на электроэнергию
- В Катаре начали красить дороги в голубой цвет для борьбы с жарой
- В Глодянах и Бессарабке подорожали услуги водоснабжения и канализации
- Труп мужчины обнаружен на берегу озера в Данченах
- Статистика ГИЧС: С начала года в Молдове произошло более 780 пожаров
- В Хорватии самолет совершил аварийную посадку на трассе
- Заболевшая раком женщина назвала первый симптом недуга
- Лекарства, которые нельзя сочетать ни в коем случае, советуют медики
- В Одессе сгорел отель, в огне погибли восемь человек. ФОТО
- Горе-отец оставил двоих маленьких детей вблизи КПП Скуляны и уехал в Румынию парковать машину
- Электроэнергия подорожает: НАРЭ установило новые тарифы
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Лень и невнимательность могут свести на нет все ваши достижения. Предайтесь фантазиям, и Вы не пожалеете. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодняшний день - лучший фон для деловых поездок и переговоров. Не исключено, что подведут те, на кого Вы надеялись. Смело проявляйте инициативу, выдвигайте на рассмотрение коллег и начальства свои идеи и предложения. В голову придут плодотворные идеи.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. Не исключено неожиданное предложение или встреча с давним партнером по бизнесу. Возможны проблемы со здоровьем, в первую очередь это относится к тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Возможно, у Вас появится желание что-либо изменить в жизни. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодняшний день - лучший фон для деловых поездок и переговоров. Дома будут царить мир и покой, настроение и самочувствие будут на высоте. Неожиданный интерес возможно вызовет у Вас религия. Вечер лучше провести в кругу семьи.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. Именно сегодня Вам, возможно, повезет решить проблемы личной жизни. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Уделите больше внимания детям.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Многие будут сегодня чересчур эмоциональны. Сделаете все запланированное на сегодня, решите спорные вопросы с соседями, и вы успеете подготовиться к приходу гостей. Не будьте неблагодарными.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодняшний день - лучший фон для деловых поездок и переговоров. Наконец принесет плоды дело, которое Вы уже считали совсем гиблым. Существует вероятность эмоциональных срывов, и, если вам предстоит обращаться в государственные инстанции, сохраняйте самообладание. Вероятна новая романтическая связь.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Поэтому расплатитесь с кредиторами, тем более, что вскоре финансовые трудности сменит успех. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Вы ведете правильную финансовую политику, но постоянно возникают искушения, и надо разумно распорядиться своими средствами. Неблагоприятное время для коллективных занятий или совместных мероприятий, однако, всё за чтобы вы не взялись сегодня в плане индивидуального творчества, будет успешно реализовано. Но не принимайте все так близко к сердцу.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодняшний день - лучший фон для деловых поездок и переговоров. Ваши мысли сегодня будут упорядочены и четки, а речь ясна и убедительна. Сегодня не спешите давать согласие, иначе возможны ошибки, чреватые серьезными последствиями в отношениях с людьми. Будьте осторожны с электроприборами.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. Любовное свидание лучше отложить - ни к чему хорошему оно не приведет. Работы окажется снова в избытке, но она, как никогда, Вас раздражает и утомляет. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
|Banca Nationala a Moldovei