Пограничная полиция открыла свои двери для гражданских посетителей. Они смогли ознакомится с оснащением пограничников, а также пообщаться с кинологами и их подопечными. Особый интерес вызвали вездеходы, квадроциклы, обмундирование и спецтехника.
"В ночное время иcпользуем бинокли и тепловизоры. У нас есть сканеры для обнаружения излучения и эндоскопические нательные камеры. Все эти средства помогают нести службу на государственной границе день за днем", - отметил главный инспектор Теодор Катан.
Дети с любопытством изучали отпечатки пальцев, а в кабинете главы Пограничной полиции не постеснялись сесть за рабочий стол. Многие решили, что хотят стать пограничниками. Практические занятия начались сразу же.
"Кладем бумагу и очень сильно давим на нее, еще сильнее. Теперь берем кисточку с магнитным порошком, вот так. Сейчас внимательно ищем и рассматриваем отпечаток твоей руки на бумаге".
"Здесь небольшая криминалистическая лаборатория, где мы обнаруживаем отпечатки. Еще можем изучить документы и обнаружить поддельные документы и номера автомобилей. Детям нравится, им интересно впервые увидеть отпечатки рук", - рассказал старший офицер по учету Екатерина Дабула.
"Хочу стать полицейским когда вырасту. Хочу как можно больше узнать о полицейских, служебных собаках и оборудовании".
Особенно впечатлила гостей выучка служебных собак.
"Мои дети, особенно младший, очень любят собак. Может, ему разрешат их погладить. Очень интересно, собаки очень хорошо обучены, иногда даже дети не такие послушные".
Дети остались под большим впечатлением от увиденного.
"Я пришел сюда, чтобы узнать, как работает Пограничная полиция, что здесь происходит, посмотреть на собак. Больше всего мне понравились бронежилет и каска".
"Мне понравились собаки и машины. Захотелось узнать как работает Пограничная полиция".
По словам родителей, такие встречи помогают детям лучше понять специфику работы пограничных полицейских.
"Очень приятно, что дети так рано могут определить куда пойти учиться, кем они могут стать. Здесь есть дети и сотрудников полиции, они видят где работают их родители и это очень хорошо".
"Детям интересно, это для них что-то новое, они видят чем занимаются родители. Надеюсь, им понравилось".
Мероприятие провели в рамках Дней диаспоры.
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