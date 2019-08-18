Опубликована расшифровка переговоров пилотов А321 с диспетчерами

Telegram-канал Baza опубликовал расшифровку переговоров пилотов А321 с диспетчером. Экипаж посадил лайнер в кукурузном поле через несколько минут после вылета.

Судя по переговорам, пилоты доложили об отказе одного двигателя практически сразу после взлета. Диспетчеры несколько раз предупредили пилотов о перелетных птицах, передает 360tv.ru

Переговоры начались около 06:00.

«На вылет 12-я полоса, ветер 110 градусов, пять метров, видимость семь километров, нижний край не определен, QNH 1008, QFE 994, температура 16 градусов, коэффициент сцепления 0,5, отдельные перелеты птиц», — сказал диспетчер.

Самолету разрешили взлет в 06:12, при этом диспетчер еще раз предупредил пилота о птицах.

В 06:14 пилот запросил разворот и посадку в Жуковском. Ранее командир экипажа Дамир Юсупов рассказал журналистам, что сначала они решили, что отказал только один двигатель, и хотели вернуться и посадить самолет на другом. Когда лайнер продолжил терять высоту, они поняли, что нужно будет сажать его как есть.

В 06:15 пилот доложил о приземлении и попросил прислать скорую помощь и другие экстренные службы. На расшифровке видно, что между принятием решения о возврате и посадкой в поле самолета прошла одна минута. Пилоты даже не успели предупредить диспетчеров об изменении своих планов.

В 06:18 пилот попросил диспетчеров не отвлекать их, поскольку они занимаются эвакуацией пассажиров. Несмотря на включенный аварийный маяк, их самолет не могли обнаружить.

В 06:19 пилот доложил о завершении эвакуации. Он сообщил в аэропорт, что никто не погиб и не пострадал, имея в виду, что все смогли эвакуироваться. Позже станет понятно, что при эвакуации, которая проводилась прямо в поле, пострадали 76 человек.

Судя по расшифровке, даже в 06:48 диспетчеры все еще не могли установить местонахождение самолета. Пассажиры рассказывали, что автобусы за ними прислали через два часа.

Самолет А321 «Уральских авиалиний», следовавший из Москвы в Симферополь, совершил аварийную посадку в поле недалеко от аэропорта Жуковский. По предварительным данным, в двигатели лайнера попали птицы. На борту находились 233 человека, в том числе семь членов экипажа.