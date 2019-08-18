Лекарства, которые нельзя сочетать ни в коем случае, советуют медики

Ученые назвали, какие сочетания лекарств могут быть опасными для человека. Исследователи выделили четыре вида препаратов, которые не стоит принимать в одно и то же время.

Такая информация была сообщена на портале новостей Голос.юа.

№1. Сиропы от кашля и таблетки от аллергии.

Кат отмечают медики, эти лекарства имеют практически одинаковый состав. Перенасыщение организма одинокими веществами вызывает такие побочные эффекты, как сонливость, неконтролируемая сонливость. Такие состояния, особенно опасны для людей, которые водят машину.

№2. Антидепрессанты и обезболивающие препараты.

Такое сочетание лекарств еще называют «адской смесью». После приема этих таблеток, у человека в 6 раз повышается возможность кровотечения желудка. Такой побочный эффект был выявлен голландскими исследователями, при лабораторном эксперименте. В крови поднимается уровень серотонина – возникает тревожность, учащённое сердцебиение, повышение температуры тела.

№3. Аспирин и препараты против образования тромбов.

И первое и второе лекарство, разжижает кровь. Одновременный примем таблеток, в несколько аз увеличивает риск получения внутреннего кровотечения.

№4.Парацетамол и опиоидные препараты.

Особенно опасна такая смесь, если человек увеличил дозу. Такое сочетание таблеток просто убивает печень. Это удалось доказать американским ученым из Университета Сиэтла. Из 100 процентов добровольцев, которые приняли парацетамол с опиоидными лекарствами у 63% было выявлено печеночная недостаточность.

Кроме того, исследователи обнаружили, что частый прием, каждого из этих препаратов негативно сказывается на работе сердца и на здоровье мужчин.