Увеличилось число жертв пожара в Одессе

Число погибших в результате пожара в одесской гостинице Токио Стар увеличилось до девяти человек. Об этом сообщает ГСЧС в субботу, 17 августа.

"По уточненной информации, в 14:12 во время проведения следственных действий на месте пожара обнаружено тело девятого погибшего", – говорится в сообщении.

При этом число пострадавших остается неизменным – 10 человек, сообщает Корреспондент.

Как сообщалось, в Одессе в ночь на субботу, 17 августа, произошел пожар в гостинице Токио Стар. Изначально сообщалось о восьми погибших. В момент пожара в гостинице находились 200 человек.

Позже в больнице сообщили о состоянии госпитализированных, из которых шестеро находятся в реанимации.

Правоохранители проверяют три версии пожара в отеле Токио Стар: поджог для сокрытия следов убийства, неосторожное обращение с огнем посетителями и короткое замыкание в электрощитовой.