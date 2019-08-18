Китаец обыскал три тонны мусора ради билетов на концерт любимого певца

В китайском городе Шанхай мужчина перерыл три тонны мусора после того, как его жена случайно выкинула билеты на концерт его любимого исполнителя. Об этом в пятницу, 16 августа, сообщает информационный портал AsiaOne.

Отмечается, что женщина получила по почте запечатанный конверт и выкинула его, решив, что внутри ненужная квитанция. Только на следующий день китаянка поняла, что там лежали билеты на выступление тайваньско-американского певца Уилбера Пана, на которое очень хотел попасть ее муж, пишет Известия.

Осознав произошедшее, супруг решил спасти ситуацию и отправился к контейнерам, в которые складывают мусор перед отправкой на переработку. В итоге он перерыл три тонны сухих отходов и все же нашел проходные билеты.