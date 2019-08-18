Заболевшая раком женщина назвала первый симптом недуга

Жительница Канады Трейси Френч, у которой диагностировали онкологию, рассказала, что в течение нескольких лет принимала признак рака кожи за обычный прыщик.

Как пишет The Sun, женщина игнорировала светло-розовое пятно над губой, которое со временем превратилось в красное чешуйчатое высыпание.

Новообразование увеличивалось, и тогда Френч решила пройти медосмотр. Биопсия показала, что у женщины развился плоскоклеточный рак кожи. Этот вид онкологии чаще всего формируется на голове, шее и задней части рук — участках, которые чаще подвергаются воздействию солнца. Проявляется заболевание как обычное красное высыпание или небольшая незаживающая рана, передает Известия.

Благодаря быстро проведенной операции и удалению пораженного участка кожи Френч смогла избежать плачевных последствий и уже идет на поправку.

Среди основных симптомов рака кожи врачи назвали изменения родинки, веснушки или нормального участка кожи.