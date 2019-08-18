Жительница столицы устроила пьяный дебош в полиции

В пьяный дебош в комиссариате вылилась выходка 36-ти летней женщины в столичном сектора Рышкановка. Как говорят патрульные инспекторы, она подошла к их служебному автомобилю и стала пинать его ногами.

"Она вышла из одного автомобиля и безо всяких на то причин стала пинать ногами нашу машину. Затем начала оскорблять нас нецензурными словами. Чувствовался сильный запах алкоголя", - заявил патрульный инспектор Виталий Газун.

В комиссариате попытались установить степень ее опьянения, но это далось с трудом.

Мы устанавливаем вашу степень алкогольного опьянения. Еще, еще, сильнее. Так поступать нельзя, это хулиганизм.

В ответ женщина стала грубить стражам порядка.

"Эй ты, чего ты хочешь? У тебя сейчас фуражка слетит... Я тебе такое заявление сделаю, что ты... Нет, нет, нет... Я вот тебе покажу".

Перед камерой женщина заявила, что ничего предосудительного не сделала.

"Ничего я не пинала ногами. Вот пришла сюда, а они все на меня набросились".

С учетом состояния женщины допросить ее не смогли. В ближайшие дни ее вызовут в комиссариат для составления протокола и определения меры наказания.