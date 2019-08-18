В Хорватии самолет совершил аварийную посадку на трассе

Небольшой спортивный самолет из-за поломки приземлился на шоссе А6 Загреб-Риека в Хорватии. Инцидент произошел утром в субботу, 17 августа, сообщает Večernji list.

Самолет приземлился на проезжую часть в направлении Риеки. В результате посадки никто не пострадал, передает Корреспондент.

На борту находились два человека – преподаватель частной авиационной школы и его ученик. Преподаватель рассказал, что этот самолет школа одолжила из-за ремонта собственного.

По его словам, во время полета на высоте 300 метров у самолета отказал двигатель.