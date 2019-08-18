Статистика ГИЧС: С начала года в Молдове произошло более 780 пожаров

Более 60-ти человек погибли с начала года в пожарах, а свыше 140-а были спасены. По данным Генеральной инспекции по чрезвычайным ситуациям, за шесть месяцев по всей стране зарегистрировали более 780-ти пожаров, немногим меньше чем в 2018-ом.

В огне погибли свыше 60 человек, на шесть больше, чем годом ранее. Среди погибших трое детей. Большинство пожаров - 145, произошло в столице. В секторе Рышкановка зарегистрировали 42 возгорания, на один больше, чем годом ранее. На Чеканах число таких случаев практически удвоилось. И если в прошлом году за шесть месяцев там произошло 18 пожаров, то в этом году зафиксировали 32 случая.

Статистика показывает, что в регионах больше всего пожаров зарегистрировали в Гагаузии. В первой половине года там произошло 45 возгораний, столько же, сколько и прошлом году. Во Флорештском районе число пожаров удвоилось и достигло 34 случаев, а в Страшенском районе пожарные потушили 28 очагов возгорания - на четыре меньше, чем годом ранее.

Среди основных причин возникновения пожаров преднамеренный поджог - 110 случаев или на 15 больше, чем в 2018-ом. Другая причина - короткое замыкание - 117 случаев. На неисправность печи и дымохода приходится 100 случаев. Замыкает список неосторожность во время курения - по этой причине возникло 97 пожаров, на 12 больше, чем годом ранее.

Огонь уничтожил более 550 единиц жилья. Это меньше, чем в прошлом году, когда сгорели почти 600 домов и квартир. Также с начала года сгорело более 120 единиц транспорта - на четыре больше, чем в 2018-ом. Кроме этого, огонь уничтожил более 110 тонн фуража и других кормов. Это на 60 тонн меньше, чем годом ранее.