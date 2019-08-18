В Глодянах и Бессарабке подорожали услуги водоснабжения и канализации

Услуги водоснабжения и канализации в Глодянском районе подорожали. Решением Национального агентства по регулированию в энергетике цена кубометра воды увеличилась с 13 леев 20 банов до 16 леев 9-ти банов. За канализацию придется платить на 15 банов больше.

67-летняя Зинаида Кондратенко использует воду для всех домашних дел. Она говорит, что доходов ей и так едва хватало на оплату счетов, а что делать дальше - не знает.

"У меня 1300 леев пенсии, хватает только на коммунальные услуги. Я больна, муж умер. Даже лекарства не на что купить", - пожаловалась жительница Глодян Зинаида Кондратенко.

Жителей района новость застала врасплох. Они говорят, что и до повышения тарифов оплата всех счетов сильно била по семейному бюджету.

"Конечно это плохо. У нас здесь пенсия не больше 1200 - 1300 леев. Нехорошо, что вода подорожала. Для чего повышать цены, ведь как ни экономить, все равно уходит 3 - 4 куба?".

Жители Глодян во всем винят новые власти, которые обещали увеличить пенсии и зарплаты, а вместо этого повышают цены.

Директор муниципального предприятия "Коммунальные услуги Глодян" имеет свое объяснение росту цен.

Повысятся тарифы и для жителей Бессарабского района. Теперь за кубометр воды они будут платить 20 леев, а за канализацию - около 15 леев. Новые тарифы вступят в силу после публикации в Официальном мониторе.