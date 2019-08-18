В Катаре начали красить дороги в голубой цвет для борьбы с жарой

В столице Катара начали осуществлять экспериментальный проект, призванный бороться с жарой. Дороги в Дохе стали красить в голубой цвет, чтобы охладить их.

«Температура темного асфальта на 20 градусов выше, чем фактическая температура, потому что черный цвет притягивает и излучает тепло», — цитирует СМИ инженера Саада аль-Досери. По его словам, покраска асфальта поможет снизить его температуру на 15–20 градусов, передает Известия.

Эксперимент начали осуществлять на одной из центральных улиц — улицы имени Абдаллы бен Джасема, где почти нет зеленых насаждений. Летом температура там может подниматься до 50 градусов.