В Кабуле на свадьбе прогремел взрыв

В одном из свадебных залов на западе Кабула вечером 17 августа прогремел взрыв. Об этом сообщил телеканал Tolo News.

По информации представителя министерства внутренних дел Афганистана Нусрата Рахими, взрыв произошел в 22.40 субботы по местному времени (21.10 по Молдове).



По словам очевидцев, в это время в зале проходило празднование свадьбы, на котором присутствовало множество гостей.



Пострадавшие были доставлены в больницу. Информация о числе жертв будет объявлена позже.



Как указывает Reuters со ссылкой на данные властей и экстренных служб, в результате инцидента пострадали не менее 20 человек и десятки людей погибли.



Ни одна группировка до настоящего времени не взяла на себя ответственность за этот взрыв.