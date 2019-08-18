С начала года в Молдове зарегистрировано свыше 700 жертв семейного насилия

За первые шесть месяцев нынешнего года в республике зарегистрировано 711 жертв семейного насилия. Большинство из них – женщины, составляющие 663 человека. Среди жертв числятся и 27 детей

По данным полиции, за отчетный период были выданы более 300 ордонансов о защите и свыше 2 тысяч срочных запретительных приказов, выданных сотрудниками полиции. Около 4 тысяч семейных агрессоров были взяты на учет, передает IPN.

Сотрудники правоохранительных органов призывают жертвы семейного насилия сообщать о подобных случаях и обращаться к судмедэксперту для регистрации причиненных телесных повреждений.

Юридическую и психологическую помощь можно получить в Центре по размещению жертв семейного насилия.