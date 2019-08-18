На Аляске из-за жары гибнет лосось

В американском штате Аляска этим летом погибло большое количество лосося. По мнению экспертов, причиной гибели рыбы стала наблюдающаяся в регионе жара, сообщает телеканал CNN.

Директор Юконской межплеменной рыбной комиссии Стефани Куинн-Дэвидсон узнала о массовой гибели рыбы от жителей штата и направилась с коллегами в конце июля к реке Коюкук. В результате члены экспедиции обнаружили около 850 погибших во время нереста лососей. Однако реально могли погибнуть от четырех до десяти раз больше рыб, передает Известия.

Специалисты искали у погибших особей признаки поражений, паразитов и инфекций, однако не нашли их. По словам эксперта, поскольку гибель рыбы совпало с жаркими температурами, то и причиной гибели лосося вероятно стал тепловой стресс.