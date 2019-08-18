Сел пьяным за руль и спровоцировал аварию. 18-летний парень врезался на автомобиле в четыре припаркованные машины. Произошло ДТП в столичном секторе Чеканы.
Результаты алкотеста показали 0,30 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе. Ведется следствие.
Комментарии
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Лень и невнимательность могут свести на нет все ваши достижения. Предайтесь фантазиям, и Вы не пожалеете. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодняшний день - лучший фон для деловых поездок и переговоров. Не исключено, что подведут те, на кого Вы надеялись. Смело проявляйте инициативу, выдвигайте на рассмотрение коллег и начальства свои идеи и предложения. В голову придут плодотворные идеи.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. Не исключено неожиданное предложение или встреча с давним партнером по бизнесу. Возможны проблемы со здоровьем, в первую очередь это относится к тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Возможно, у Вас появится желание что-либо изменить в жизни. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодняшний день - лучший фон для деловых поездок и переговоров. Дома будут царить мир и покой, настроение и самочувствие будут на высоте. Неожиданный интерес возможно вызовет у Вас религия. Вечер лучше провести в кругу семьи.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. Именно сегодня Вам, возможно, повезет решить проблемы личной жизни. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Уделите больше внимания детям.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Многие будут сегодня чересчур эмоциональны. Сделаете все запланированное на сегодня, решите спорные вопросы с соседями, и вы успеете подготовиться к приходу гостей. Не будьте неблагодарными.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодняшний день - лучший фон для деловых поездок и переговоров. Наконец принесет плоды дело, которое Вы уже считали совсем гиблым. Существует вероятность эмоциональных срывов, и, если вам предстоит обращаться в государственные инстанции, сохраняйте самообладание. Вероятна новая романтическая связь.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Поэтому расплатитесь с кредиторами, тем более, что вскоре финансовые трудности сменит успех. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Вы ведете правильную финансовую политику, но постоянно возникают искушения, и надо разумно распорядиться своими средствами. Неблагоприятное время для коллективных занятий или совместных мероприятий, однако, всё за чтобы вы не взялись сегодня в плане индивидуального творчества, будет успешно реализовано. Но не принимайте все так близко к сердцу.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодняшний день - лучший фон для деловых поездок и переговоров. Ваши мысли сегодня будут упорядочены и четки, а речь ясна и убедительна. Сегодня не спешите давать согласие, иначе возможны ошибки, чреватые серьезными последствиями в отношениях с людьми. Будьте осторожны с электроприборами.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. Любовное свидание лучше отложить - ни к чему хорошему оно не приведет. Работы окажется снова в избытке, но она, как никогда, Вас раздражает и утомляет. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
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