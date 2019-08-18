Бизнесмен Юрий Лункашу найден застреленным в голову

Бизнесмен Юрий Лункашу выстрелил себе в голову на глазах у личного водителя. Инцидент произошел вчера, около восьми вечера на трассе Яловены-Дурлешты. Информацию подтвердил глава инспектората полиции Буюкан Алексей Гросу.

Полиция установила, что Лункашу застрелился из пистолета, который находился у него легально.

Водитель рассказал, что ему позвонил его начальник и вызвал к себе домой, так как захотел прокатиться и подышать свежим воздухом. Они сели в машину и направились в сторону трассы R-6.

В какой-то момент Юрий Лункашу попросил водителя остановить машину в поле и написал записку следующего содержания: "Белый домик я купил в 2017 году, я был инвестором". Потом он вышел из машины и выстрелил себе в голову.

Ведется расследование.