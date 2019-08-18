Американская неправительственная организация Национальный архив безопасности опубликовала первый отчет разведки США относительно катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции 26 апреля 1986 года. Соответствующее тайное уведомление госсекретаря США от 2 мая 1986 года опубликовали на сайте организации в воскресенье, 18 августа.
В первые дни после катастрофы в американской разведке сомневались в правдивости официальных сообщений власти СССР по количеству жертв. Кроме того, разведчики были убеждены, что персонал эвакуировали сразу после взрыва, передает Корреспондент.
Ассистент по вопросам разведки и исследований государственного секретаря США Мортон Абрамовиц написал доклад своему руководителю Джорджу Шульцу через шесть дней после катастрофы.
"Все разведывательное сообщество считает чепухой, что погибли только два человека", - написал он, указывая на масштабы разрушения.
"Обычная дневная смена на советском реакторе РБМК-1000 насчитывает около ста человек. В ночную смену дежурят 25-35 человек. Поскольку 3-й и 4-й энергоблоки расположены близко друг к другу, количество людей вокруг реактора днем могло насчитывать до 200, а ночью - до 70 человек", - пояснил Абрамовиц.
В разведке США также были убеждены, что большинство персонала сразу бы эвакуировали, но для уменьшения последствий катастрофы определенные группы все равно оставались бы у реактора. Хотя на самом деле сразу после взрыва эвакуации не происходило.
"Снимки показывают пожарные бригады у реактора, и это подтверждает предположение, что для реагирования на инцидент были привлечены дополнительные ресурсы", - говорится в сообщении.
Американские разведчики предположили, что такое количество пожарных должно было присутствовать на ЧАЭС еще до инцидента.
Уже на тот момент разведке были известны подробности самого взрыва: "...большой взрыв газа/пара разорвал здание энергоблока и вызвал значительное структурное разрушение".
Масштабы разрушения заставили американскую разведку предположить, что все, кто был вблизи реактора, погибли.
"Учитывая масштаб разрушения, который наблюдается на снимках места происшествия, нам кажется, что все, кто находился в непосредственной близости от взрыва 4-го энергоблока, либо умерли, либо получили летальные дозы радиационного облучения", - отмечается в документе.
В то же время, из-за ложного предположения, что пожарные находились вблизи энергоблока еще до взрыва, американские разведчики отмечают, что "СССР не смог эвакуировать пожарных из летальной зоны радиационного облучения вокруг разрушенного здания реактора, что также указывает на жертвы".
Комментарии
- Умер известный мультипликатор Ричард Уильямс
- Елизавета II ввела новый запрет для Меган Маркл
- На Аляске из-за жары гибнет лосось
- Заболевшая раком женщина назвала первый симптом недуга
- Китаец обыскал три тонны мусора ради билетов на концерт любимого певца
- Лекарства, которые нельзя сочетать ни в коем случае, советуют медики
- Диетолог рассказала, каким должен быть идеальный рабочий перекус
- Астрологи назвали знаки Зодиака, которым повезет в сентябре
- В Якутии девушка выжила после падения со скалы Любви во время свидания
- Популярный сорт бананов может исчезнуть с прилавков магазинов
- Умер известный мультипликатор Ричард Уильямс
- Внимание, водители: на одной из центральных улиц столицы приостановят движение транспорта
- Температура в Арктике побила исторический рекорд
- Теракт в Кабуле: число жертв возросло до 63
- Чернобыльская катастрофа: США рассекретили первый отчет своей разведки
- Заболевшая раком женщина назвала первый симптом недуга
- Лекарства, которые нельзя сочетать ни в коем случае, советуют медики
- В Катаре начали красить дороги в голубой цвет для борьбы с жарой
- Назван фактор риска инфаркта, о котором забывают врачи
- Виолетта Иванов предложила министру сельского хозяйства уйти в отставку
- Под Одессой произошло жуткое ДТП - много жертв
- Ренато Усатый разместил фото Андрея Нэстасе на панно у инспектората полиции Буюкан
- Астролог назвал пятерку самых добрых знаков зодиака
- Склонность вздремнуть днем — первый признак опасной болезни
- Массовое отравление на свадьбе в Кишиневе: Невеста обвиняет в случившемся администрацию ресторана
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Лень и невнимательность могут свести на нет все ваши достижения. Предайтесь фантазиям, и Вы не пожалеете. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодняшний день - лучший фон для деловых поездок и переговоров. Не исключено, что подведут те, на кого Вы надеялись. Смело проявляйте инициативу, выдвигайте на рассмотрение коллег и начальства свои идеи и предложения. В голову придут плодотворные идеи.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. Не исключено неожиданное предложение или встреча с давним партнером по бизнесу. Возможны проблемы со здоровьем, в первую очередь это относится к тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Возможно, у Вас появится желание что-либо изменить в жизни. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодняшний день - лучший фон для деловых поездок и переговоров. Дома будут царить мир и покой, настроение и самочувствие будут на высоте. Неожиданный интерес возможно вызовет у Вас религия. Вечер лучше провести в кругу семьи.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. Именно сегодня Вам, возможно, повезет решить проблемы личной жизни. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Уделите больше внимания детям.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Многие будут сегодня чересчур эмоциональны. Сделаете все запланированное на сегодня, решите спорные вопросы с соседями, и вы успеете подготовиться к приходу гостей. Не будьте неблагодарными.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодняшний день - лучший фон для деловых поездок и переговоров. Наконец принесет плоды дело, которое Вы уже считали совсем гиблым. Существует вероятность эмоциональных срывов, и, если вам предстоит обращаться в государственные инстанции, сохраняйте самообладание. Вероятна новая романтическая связь.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Поэтому расплатитесь с кредиторами, тем более, что вскоре финансовые трудности сменит успех. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Вы ведете правильную финансовую политику, но постоянно возникают искушения, и надо разумно распорядиться своими средствами. Неблагоприятное время для коллективных занятий или совместных мероприятий, однако, всё за чтобы вы не взялись сегодня в плане индивидуального творчества, будет успешно реализовано. Но не принимайте все так близко к сердцу.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодняшний день - лучший фон для деловых поездок и переговоров. Ваши мысли сегодня будут упорядочены и четки, а речь ясна и убедительна. Сегодня не спешите давать согласие, иначе возможны ошибки, чреватые серьезными последствиями в отношениях с людьми. Будьте осторожны с электроприборами.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. Любовное свидание лучше отложить - ни к чему хорошему оно не приведет. Работы окажется снова в избытке, но она, как никогда, Вас раздражает и утомляет. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
|Banca Nationala a Moldovei