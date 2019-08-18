Чернобыльская катастрофа: США рассекретили первый отчет своей разведки

Американская неправительственная организация Национальный архив безопасности опубликовала первый отчет разведки США относительно катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции 26 апреля 1986 года. Соответствующее тайное уведомление госсекретаря США от 2 мая 1986 года опубликовали на сайте организации в воскресенье, 18 августа.

В первые дни после катастрофы в американской разведке сомневались в правдивости официальных сообщений власти СССР по количеству жертв. Кроме того, разведчики были убеждены, что персонал эвакуировали сразу после взрыва, передает Корреспондент.

Ассистент по вопросам разведки и исследований государственного секретаря США Мортон Абрамовиц написал доклад своему руководителю Джорджу Шульцу через шесть дней после катастрофы.

"Все разведывательное сообщество считает чепухой, что погибли только два человека", - написал он, указывая на масштабы разрушения.

"Обычная дневная смена на советском реакторе РБМК-1000 насчитывает около ста человек. В ночную смену дежурят 25-35 человек. Поскольку 3-й и 4-й энергоблоки расположены близко друг к другу, количество людей вокруг реактора днем могло насчитывать до 200, а ночью - до 70 человек", - пояснил Абрамовиц.

В разведке США также были убеждены, что большинство персонала сразу бы эвакуировали, но для уменьшения последствий катастрофы определенные группы все равно оставались бы у реактора. Хотя на самом деле сразу после взрыва эвакуации не происходило.

"Снимки показывают пожарные бригады у реактора, и это подтверждает предположение, что для реагирования на инцидент были привлечены дополнительные ресурсы", - говорится в сообщении.

Американские разведчики предположили, что такое количество пожарных должно было присутствовать на ЧАЭС еще до инцидента.

Уже на тот момент разведке были известны подробности самого взрыва: "...большой взрыв газа/пара разорвал здание энергоблока и вызвал значительное структурное разрушение".

Масштабы разрушения заставили американскую разведку предположить, что все, кто был вблизи реактора, погибли.

"Учитывая масштаб разрушения, который наблюдается на снимках места происшествия, нам кажется, что все, кто находился в непосредственной близости от взрыва 4-го энергоблока, либо умерли, либо получили летальные дозы радиационного облучения", - отмечается в документе.

В то же время, из-за ложного предположения, что пожарные находились вблизи энергоблока еще до взрыва, американские разведчики отмечают, что "СССР не смог эвакуировать пожарных из летальной зоны радиационного облучения вокруг разрушенного здания реактора, что также указывает на жертвы".