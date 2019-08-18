Бюджетников ждут мини-каникулы с 24 по 28 августа

Специальные предложения от турагентств. С 24 до 28 августа у бюджетников будут мини-каникулы. В связи с этим операторы подготовили для желающих спецпакеты. Предлагают отдыхающим и туры по Молдове.

"У нас есть классический вариант, экскурсии по винным погребам, до Тирасполя, Бендер и Бендерской крепости. Еще есть экскурсии в монастыри - Сахарна, Цыпова и Кэприяна. Есть вариант для любителей адреналина, поездка на квадроциклах по Кодрам Кэприяны. При желании туристов можем включить стрельбу из лука, метание топоров", - сказал туроператор Аретм Няга.

Экскурсия по просторам нашей страны стоит от 150 леев до 100 евро. Чуть дороже обойдется отдых в соседних странах, Румынии и Украине.

"Предлагаем посмотреть Трансфэгэрэшан, Марамуреш, от 12 евро. Яссы от 49 евро. Турпакет в Буковель стоит 59 евро, две ночи и три дня, включает рафтинг, джип-сафари, туризм", - сказал туроператор Аретм Няга.

А желающим отдохнуть чуть дольше предлагают путевки на море.

Некоторые горожане говорят, что воспользуются выходными и отдохнут за городом.

Бюджетники будут отдыхать с 24 до 28 августа по случаю Дня независимости.