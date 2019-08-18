Как выбрать школьный ранец для ребенка? Советы врача

Выбрать хороший рюкзак к школе - дело не из легких. Специалисты предупреждают, что он должен быть не только красивым, но и удобным, чтобы у ребенка впоследствии не было сколиоза. Ортопеды рекомендуют выбирать рюкзаки, которые плотно прилегают к спине.

"Рюкзак обязательно должен быть эргономичным, чтоб не было искривления позвоночника. Желательно, чтобы лямки были широкими и мягкими. Задняя стенка рюкзака должна быть ортопедической или эргономической", - сказал ортопед Марчел Платон.

Сами родителя уверяют, что при выборе рюкзака руководствуются его и удобством качеством.

"Обязательно должен быть ортопедическим, удобным и не очень большим. Потому что если набить его книгами, будет трудно нести."

"Конечно, ортопедический, учитываем также и мнение ребенка."

"Она выберет сама. Конечно, спина должна быть в безопасности, а рюкзак должен быть практичным."

Стоимость школьного рюкзака варьируется от 300 до 600 леев, а ортопедические стоят дороже тысячи леев.