На молдавских рынках появился первый кизил

В продаже появился первый кизил. Однако торговцы отмечают, что этот год выдался неурожайным из-за непогоды, поэтому и ягод меньше, чем в прошлом.

Эмма Гориш из села Малкоч Яловенского района собирает кизил в лесу каждый год. Продает она его на столичном рынке.

"Привозим в ведре на автобусе. Просыпаемся рано утром, идем в лес, собираем, затем приезжаем на рынок. В этом году кизила очень мало. Продаем до 25 леев за килограмм", - сказала продавец Эмма Гориш.

Торгуют кизилом и на трассе Кишинев-Леушены.

"В шесть часов утра мы уже в лесу, утром прохладнее. В этом году мало урожая, много высохло. В прошлом году кустарники прогибались под ягодами, а в этом году мало."

В Молдове насчитывается 11 плантаций кизила.