В Молдове снимают первый хоррор. Фильм выйдет в прокат в США

В Молдове снимают первый фильм ужасов на английском языке. Картина "Шарлотта" рассказывает таинственную историю девочки, которая перемещает людей в параллельное пространство с помощью фотоаппарата. Сценарий фильма написал итальянский писатель Филиппо Сантаньело, а снимает картину молдавский режиссер

Игорь Садовский в партнерстве с американской кинокомпанией.

"Персонаж Шарлотты не говорит на английском языке, она произносит всего одно слово на шведском, Hallon, то есть малина. Она ищет малину из детства, которая была сладкой, после этого вся малина в жизни больше не имела вкуса", - сказал режиссер Игорь Садовский.

С помощью фотоаппарата девочка хочет вернуться в прошлое, в последние мгновенья проведенные рядом с бабушкой.

Роль Шарлотты играет дочь режиссера Кристина Садовская.

"Вжилась в образ легко, она мне нравится. И сам сценарий мне понравился", - сказала актриса Кристина.

И хотя фильм снимают на английском языке, в нем задействованы только молдавские актеры. Координируют съемки режиссер Игорь Садовский и итальянский оператор Анджело Страмаглия.

"Мне нравится здесь работать, у вас профессионалы с широким сердцем. Хорошая команда актеров, у них отличный английский. Молдаване лучше говорят на английском, чем итальянцы. Прямо как в Голливуде", - сказал директор картины Анджело Страмаглия.

Режиссер Игорь Садовский признает, что всегда мечтал снять фильм на английском языке. Поддержку ему оказал американский продюсер Чарльз Моррис, с которым он познакомился в Каннах.

"В Каннах мы говорили о кино, я рассказал, что скоро начну снимать фильм ужасов на английском языке, и они сразу согласились участвовать не только в его продвижении, но и в производстве", - сказал режиссер Игорь Садовский.

Национальный киноцентр выделил на съемки фильма "Шарлотта" 980 тысяч леев, а техническое оборудование предоставил продюсер Сергей Паскару. Премьера фильма состоится в США в начале 2020 года.



Фото: Centrul Naţional al Cinematografiei din Republica Moldova