В селах начали готовить винные бочки, у бондарей прибавилось работы

Готовят бочки под вино. Перед сбором урожая винограда у мастеров нет отбоя от клиентов. Григорий Харя из села Бравича Каларашского района делает бочки уже 30 лет.

"Чтобы изготовить хорошую бочку, прежде всего нужна хорошая древесина, спелая", - сказал мастер Григорий Харя.

Мастер говорит, что прежде чем использовать бочки, их необходимо хорошо вымыть, ведь от этого зависит вкус и аромат вина.

Григорий Харя известен по всей стране. Его бочки, говорит он, служат людям не один десяток лет.

"Их надо хранить в погребе. Влажность примерно 70%, температура 10-12 градусов, но не больше 14", - сказал Григорий Харя.