Жительница Казахстана родила дочь и сына с разницей в 2,5 месяца

В Казахстане 29-летняя женщина родила детей с разницей в два с половиной месяца. Врачи объяснили столь необычный случай анатомической особенностью Лилии — двойной маткой.

— По статистике, в таких случаях шансы на рождение живого ребёнка равны одному на 50 миллионов. Но благодаря профессионализму врачей перинатального центра у мамы и малышей всё хорошо, — рассказали в облздраве Уральска.

Как уточняется, девочка родилась 24 мая на сроке 25 недель. При рождении её вес составил 850 граммов, рост — 42 сантиметра. Мальчик весом 2,9 килограмма и ростом 50 сантиметров появился на свет 9 августа путём кесарева сечения, пишет life.

Сама Лилия призналась: они с мужем "шли за сыном", так как в семье подрастает семилетняя дочь. По её словам, первая беременность протекала совершенно обычно, а эта — очень тяжело: врачи рекомендовали всё время лежать и как можно реже выходить из дома на улицу.