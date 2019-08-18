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Восемь продуктов для быстрой очистки и восстановления печени
// фото: из открытых источников
15:51, 18 Aug 2019
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Печень — это фильтр нашего тела. Большинство вредных веществ и токсинов, которые попадают в организм, оседают именно там. А ведь печень — жизненно важный орган, от самочувствия которого зависит общий тонус организма и его способность противостоять вирусам и бактериям. А ещё хорошее состояние печени — это здоровые волосы, кожа, ногти.

Говорят, что печень редко болит, так как в ней слишком мало нервных окончаний. Но если не болит, то это не значит, что можно ни о чём не беспокоиться, ведь слишком много факторов современного питания и окружающей среды влияют на наше здоровье, пишет Вести-UA.

Вот 8 продуктов, которые помогут печени очиститься и восстановиться естественным путём:

Чеснок

Всего лишь пара зубчиков чеснока обладают способностью активировать печёночные ферменты, что помогает избавляться от токсинов. Чеснок также содержит большое количество аллицина и селена — природных соединений, которые помогают в очистке самой печени.

Грейпфрут

Высокое содержание витамина С и антиоксидантов способствует естественным процессам очистки печени. Небольшой стакан свежевыжатого грейпфрутового сока также помогает увеличить выработку печёночных ферментов, отвечающих за детоксикацию.

Зелёный чай

Печень очень любит этот замечательный напиток, ведь в нём полным-полно растительных антиоксидантов, известных как катехины. Катехины — отличные помощники печени, помогающие ей справляться с токсинами и вредными веществами. Кроме того, зелёный чай полезен для всего организма в целом и способствует сохранению здоровья и омоложению.

Зелёные листовые овощи

Один из наших самых мощных союзников в очистке печени — зелень. Употреблять её можно и в сыром и в приготовленном виде, а также в виде соков.

Благодаря высокому уровню растительных хлорофиллов зелень буквально вытягивает содержащиеся в крови токсины. А такие замечательные свойства зелени, как нейтрализация тяжёлых металлов, химических веществ и пестицидов, обеспечивают печени надежную защиту.

Попробуйте включить в свой рацион листья салата, зелень одуванчика, шпинат, базилик, сельдерей, зелень горчицы и цикория. Эта поможет увеличить производство и отток желчи, что, в свою очередь, будет способствовать очищению организма.

Авокадо

Этот суперпродукт помогает организму вырабатывать глутатион, который необходим для печени, чтобы избавляться от вредных токсинов. Последние исследования указывают на существенное улучшение здоровья печени при регулярном употреблении авокадо в пищу.

Яблоки

Обладая высоким содержанием пектина, яблоки содержат химические компоненты, необходимые организму для очистки пищеварительного тракта от токсинов. Это, в свою очередь, помогает печени справиться с токсической нагрузкой в процессе чистки.

Оливковое масло

Органические масла холодного отжима, такие как оливковое, конопляное и льняное, прекрасно подходят для печени при использовании в умеренных количествах. Полезные жиры, содержащиеся в этих маслах, могут поглощать вредные токсины из организма и таким образом снимать с печени часть нагрузки при детоксикации.

Цельные злаки

Цельные зёрна таких культур, как бурый рис, богаты комплексом витамина В и питательными веществами, известными своими полезными свойствами по улучшению общего метаболизма, улучшению функций печени и снижению плотности печёночной ткани. Старайтесь избегать продуктов с содержанием белой муки — попробуйте заменить их цельнозерновыми.




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