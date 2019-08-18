Печень — это фильтр нашего тела. Большинство вредных веществ и токсинов, которые попадают в организм, оседают именно там. А ведь печень — жизненно важный орган, от самочувствия которого зависит общий тонус организма и его способность противостоять вирусам и бактериям. А ещё хорошее состояние печени — это здоровые волосы, кожа, ногти.
Говорят, что печень редко болит, так как в ней слишком мало нервных окончаний. Но если не болит, то это не значит, что можно ни о чём не беспокоиться, ведь слишком много факторов современного питания и окружающей среды влияют на наше здоровье, пишет Вести-UA.
Вот 8 продуктов, которые помогут печени очиститься и восстановиться естественным путём:
Чеснок
Всего лишь пара зубчиков чеснока обладают способностью активировать печёночные ферменты, что помогает избавляться от токсинов. Чеснок также содержит большое количество аллицина и селена — природных соединений, которые помогают в очистке самой печени.
Грейпфрут
Высокое содержание витамина С и антиоксидантов способствует естественным процессам очистки печени. Небольшой стакан свежевыжатого грейпфрутового сока также помогает увеличить выработку печёночных ферментов, отвечающих за детоксикацию.
Зелёный чай
Печень очень любит этот замечательный напиток, ведь в нём полным-полно растительных антиоксидантов, известных как катехины. Катехины — отличные помощники печени, помогающие ей справляться с токсинами и вредными веществами. Кроме того, зелёный чай полезен для всего организма в целом и способствует сохранению здоровья и омоложению.
Зелёные листовые овощи
Один из наших самых мощных союзников в очистке печени — зелень. Употреблять её можно и в сыром и в приготовленном виде, а также в виде соков.
Благодаря высокому уровню растительных хлорофиллов зелень буквально вытягивает содержащиеся в крови токсины. А такие замечательные свойства зелени, как нейтрализация тяжёлых металлов, химических веществ и пестицидов, обеспечивают печени надежную защиту.
Попробуйте включить в свой рацион листья салата, зелень одуванчика, шпинат, базилик, сельдерей, зелень горчицы и цикория. Эта поможет увеличить производство и отток желчи, что, в свою очередь, будет способствовать очищению организма.
Авокадо
Этот суперпродукт помогает организму вырабатывать глутатион, который необходим для печени, чтобы избавляться от вредных токсинов. Последние исследования указывают на существенное улучшение здоровья печени при регулярном употреблении авокадо в пищу.
Яблоки
Обладая высоким содержанием пектина, яблоки содержат химические компоненты, необходимые организму для очистки пищеварительного тракта от токсинов. Это, в свою очередь, помогает печени справиться с токсической нагрузкой в процессе чистки.
Оливковое масло
Органические масла холодного отжима, такие как оливковое, конопляное и льняное, прекрасно подходят для печени при использовании в умеренных количествах. Полезные жиры, содержащиеся в этих маслах, могут поглощать вредные токсины из организма и таким образом снимать с печени часть нагрузки при детоксикации.
Цельные злаки
Цельные зёрна таких культур, как бурый рис, богаты комплексом витамина В и питательными веществами, известными своими полезными свойствами по улучшению общего метаболизма, улучшению функций печени и снижению плотности печёночной ткани. Старайтесь избегать продуктов с содержанием белой муки — попробуйте заменить их цельнозерновыми.
Комментарии
- В России подросток зарубил топором всю свою семью и покончил с собой
- Гороскоп на 19 августа 2019: астролог назвал знаки Зодиака, которых ждет успех
- Жительница Казахстана родила дочь и сына с разницей в 2,5 месяца
- В Румынии пациент психбольницы убил четырех больных, еще девять ранены
- Умер известный мультипликатор Ричард Уильямс
- Чернобыльская катастрофа: США рассекретили первый отчет своей разведки
- Елизавета II ввела новый запрет для Меган Маркл
- На Аляске из-за жары гибнет лосось
- Заболевшая раком женщина назвала первый симптом недуга
- Китаец обыскал три тонны мусора ради билетов на концерт любимого певца
- Генпрокуратура не исключает версию убийства бизнесмена Юрия Лункашу
- На Чеканах организовали ягодную ярмарку
- Таможенники изъяли контрабанду спортивной обуви на миллион леев
- В России подросток зарубил топором всю свою семью и покончил с собой
- Засуха уничтожила значительную часть урожая кукурузы и подсолнечника в южных районах Молдовы
- Бизнесмен Юрий Лункашу найден застреленным в голову
- Восемь продуктов для быстрой очистки и восстановления печени
- Трагедия в селе Александрены: двое детей погибли, упав в канализацию
- Чернобыльская катастрофа: США рассекретили первый отчет своей разведки
- На столичной улице Василе Александри были найдены человеческие останки
- Под Одессой произошло жуткое ДТП - много жертв
- Астролог назвал пятерку самых добрых знаков зодиака
- Склонность вздремнуть днем — первый признак опасной болезни
- Заболевшая раком женщина назвала первый симптом недуга
- Массовое отравление на свадьбе в Кишиневе: Невеста обвиняет в случившемся администрацию ресторана
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Лень и невнимательность могут свести на нет все ваши достижения. Предайтесь фантазиям, и Вы не пожалеете. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодняшний день - лучший фон для деловых поездок и переговоров. Не исключено, что подведут те, на кого Вы надеялись. Смело проявляйте инициативу, выдвигайте на рассмотрение коллег и начальства свои идеи и предложения. В голову придут плодотворные идеи.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. Не исключено неожиданное предложение или встреча с давним партнером по бизнесу. Возможны проблемы со здоровьем, в первую очередь это относится к тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Возможно, у Вас появится желание что-либо изменить в жизни. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодняшний день - лучший фон для деловых поездок и переговоров. Дома будут царить мир и покой, настроение и самочувствие будут на высоте. Неожиданный интерес возможно вызовет у Вас религия. Вечер лучше провести в кругу семьи.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. Именно сегодня Вам, возможно, повезет решить проблемы личной жизни. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Уделите больше внимания детям.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Многие будут сегодня чересчур эмоциональны. Сделаете все запланированное на сегодня, решите спорные вопросы с соседями, и вы успеете подготовиться к приходу гостей. Не будьте неблагодарными.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодняшний день - лучший фон для деловых поездок и переговоров. Наконец принесет плоды дело, которое Вы уже считали совсем гиблым. Существует вероятность эмоциональных срывов, и, если вам предстоит обращаться в государственные инстанции, сохраняйте самообладание. Вероятна новая романтическая связь.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Поэтому расплатитесь с кредиторами, тем более, что вскоре финансовые трудности сменит успех. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Вы ведете правильную финансовую политику, но постоянно возникают искушения, и надо разумно распорядиться своими средствами. Неблагоприятное время для коллективных занятий или совместных мероприятий, однако, всё за чтобы вы не взялись сегодня в плане индивидуального творчества, будет успешно реализовано. Но не принимайте все так близко к сердцу.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодняшний день - лучший фон для деловых поездок и переговоров. Ваши мысли сегодня будут упорядочены и четки, а речь ясна и убедительна. Сегодня не спешите давать согласие, иначе возможны ошибки, чреватые серьезными последствиями в отношениях с людьми. Будьте осторожны с электроприборами.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. Любовное свидание лучше отложить - ни к чему хорошему оно не приведет. Работы окажется снова в избытке, но она, как никогда, Вас раздражает и утомляет. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
|Banca Nationala a Moldovei