В Вадул-луй-Водэ организовали конкурс моделей миниатюрных самолетов

Конкурс моделей миниатюрных самолетов организовали накануне в Вадул-луй-Водэ. В небо взлетели 25 летательных аппаратов, управляемых с пульта. Мероприятие собрало участников из Молдовы, Украины и Беларуси.

Хирург по профессии Александр Дач давно увлекается авиацией. Он участвует в подобных конкурсах уже более десяти лет. Александр сам мастерит самолеты на пульте управления. Он говорит, что готовился к этому конкурсу два месяца, и на этот раз привез с собой целых четыре модели.

"Управление этим самолетом происходит точно так же, как управление большим самолетом. Вот, поворачиваем направо, налево, жмем на газ. Вон там виртуальное руководство. Он повторяет наши движения в воздухе", - сказал участник Александр Дач.

Конкурс моделей миниатюрных самолетов провели в пятый раз.