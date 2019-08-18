Госсекретарь Минсельхоза намерена подать в отставку, проработав всего один день

Не успела приступить к обязанностям, как уже подумывает отказаться от должности. Назначенная в четверг на пост госсекретаря Министерства сельского хозяйства Диана Круду написала на следующий день в фэйсбуке, что намерена подать в отставку.

Она заявила, что это был "первый и последний ее день работы в ведомстве". Однако спустя час пост был отредактирован, и запись по поводу "последнего дня" исчезла.

Круду возмутило то, как ее новые коллеги из министерства решают проблемы, она отметила отсутствие диалога между фермерами и сотрудниками ведомства.

Диана Круду пришла в Минсельхоз из частного сектора. С 2018 года она управляет консалтинговой компанией, которая занимается привлечением инвестиций для малых и средних предприятий.