На столичной улице Василе Александри были найдены человеческие останки

В субботу, 17 августа, около 19:30 в службу 112 поступил звонок о том, что на улице Василе Александри, вблизи здания бывшего кинотеатра, были найдены человеческие останки.

На место происшествия выехала оперативная группа, а также судмедэксперт. Позже выяснилось, что останки нашли сотрудники предприятия "Termoelectrica" во время проводимых ими работ. Известно, что ранее на этом месте находилось захоронение.

По словам судмедэксперта, кости были в земле с давнего времени. Останки были направлены на экспертизу для выяснения всех обстоятельств, отмечает источник.