Туристический автобус врезался в столб в Москве: за рулем находился гражданин Молдовы

Водитель туристического автобуса, который утром попал в ДТП на шоссе Энтузиастов, имел 30 штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД), сообщается в twitter-аккаунте "Московский транспорт".

​"По предварительной информации виноват водитель автобуса 1972 года рождения, гражданин Молдовы. К врачу обратилось 18 человек, погибших нет. У "автобуса" 30 штрафов за нарушение ПДД: превышение скорости, несоблюдение требований знаков дорожного движения", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Ранее в департаменте здравоохранения Москвы рассказали, что 19 человек, пострадавших в ДТП на шоссе Энтузиастов, доставили в московские больницы, из них двое детей, угрозы жизни нет. Позже в пресс-службе управления госавтоинспекции сообщили, что водитель туристического автобуса, предварительно, не справился с управлением. Также источник в правоохранительных органах подтвердил, что в автобусе находились китайские туристы.





