Гороскоп на 19 августа 2019: астролог назвал знаки Зодиака, которых ждет успех

Гороскоп на 19 августа переполнен флюидами повышенной общественной активности. Весь день и окружающие, и вы будете чувствовать непреодолимое желание вмешаться в чужие дела, даже если об этом никто не просит. Дать дружеский совет, поругать за неправильное поведение, навязать свое мнение – подобное поведение многим будет казаться нормальным. Такой уж это день, что каждый будет считать, что он точно знает, как надо. А поскольку мысли вряд ли будут совпадать, то любая попытка настоять на своем грозит вылиться в жаркие споры.

Чтобы избежать конфликтов, звезды советуют вам в любых вопросах проявлять гибкость, вместо жесткого давления используя язык дипломатии, пишет 1001goroskop.

Овен

В жизни Овна нет места трем вещам: бездумному «авось», интуиции и слепому везению – они способны сильно его подвести. Рассчитывать на «удачное стечение обстоятельств» и «фарт» для Овна 19 августа также продуктивно, как и ждать у штормящего моря погоды. Поэтому, если Овен завтра настроен преуспеть, ему придется логически просчитывать каждый свой шаг и действовать только наверняка. В противном случае не исключены досадные недоразумения.

Телец

Эмоции Тельца обещают быть очень сильными, но при этом они будут находиться в равновесии. Такое сочетание позволит Тельцу тонко чувствовать и понимать все, что происходит вокруг. Настроение окружающих, мотивы их поступков и даже некоторые их мысли не будут для Тельца особой тайной. Его обостренная проницательность может граничить с телепатией! Звезды гороскопа советуют Тельцу использовать это для того, чтобы проникнуть в суть важной для него ситуации.

Близнецы

Близнецам не стоит доверять окружающим – они могут вольно или невольно их подвести. Особенно это касается незнакомцев, а также людей из дальнего круга: сослуживцев, знакомых, соседей. Возможно, внимательно оглянувшись вокруг, Близнецы вдруг обнаружат, что кто-то намеренно им вредит, распускает сплетни или плетет интриги за спиной. А может быть, Близнецам причинят другой урон: обругают в метро, обсчитают в магазине. Чтобы подобного не случилось, завтра ключом к успеху для них является бдительность. И этого вполне достаточно, ведь кто предупрежден, тот не безоружен.

Рак

Рак способен быть чересчур требовательным и к себе, и к окружающим! День наделяет его желанием контролировать все, что происходит вокруг. Любые отступления от намеченных планов он способен воспринять как личное оскорбление. В первую очередь такой настрой Рака способен коснуться окружающих, выливаясь в ворчание и придирки. Однако Рак может точно так же сердится и на себя, чувствуя свое бессилие в каком-то вопросе. Чтобы день принес ему больше позитивных эмоций, Раку 19 августа стоит смириться с тем, что далеко не все зависит от его усилий. А тем более от его желаний.

Лев

19 августа – отличный день для того, чтобы Лев получил поддержку в любых своих начинаниях. Прежде всего это касается любви и отношений: если Лев собирался завести романтическое знакомство, открыть свои чувства или поговорить о планах на совместную жизнь, лучшего времени для этого ему не найти. Кроме того, день предоставляет Льву хорошие возможности для заключения договоров, новых знакомств и деловых контактов. Семена сотрудничества, дружбы или любви, посеянные в этот день, обязательно взойдут, принеся хорошие плоды.

Дева



Ключом к успеху в гороскопе Девы является осторожность: день будет буквально пропитан напряженностью, способной вылиться в конфликт! Во взаимоотношениях с близкими людьми у Девы завтра возможны расстройства и выяснения отношений. Не исключены и трения с коллегами, вызванные спорными ситуациями или соперничеством. Деве 19 августа необходимо быть тихой и незаметной, если она хочет провести этот день плодотворно. Не поддаться на провокации она сможет, лишь вооружившись огромным запасом терпения.

Весы

День будет пробовать Весы на прочность, однако хорошая новость заключается в том, что у Весов масса сил, чтобы этому противостоять! Есть вероятность того, что им придется отстаивать свои интересы, участвовать в споре или даже отбиваться от нападок окружающих: начальства, знакомых, коллег. Что бы не произошло, звезды гороскопа советуют им не горячиться, а спокойно поискать нужные аргументы в споре. Если не давать эмоциям взять верх, то из любой ситуации можно найти удобные двери с надписью «Выход».

Скорпион

Звезды гороскопа предвещают Скорпиону день, полный приятных новостей, событий и даже сюрпризов, однако парадокс заключается в том, что Скорпион вряд ли сумеет по достоинству это оценить. Наоборот, не исключено, что он будет без всякого повода испытывать апатию и недовольство. Возможно, виной этому то, что в последнее время в его жизни произошло много событий, и эмоции его притупились. А может быть, Скорпион просто устал. Звезды советуют ему встряхнуться и пойти навстречу всему хорошему, что ему приготовила жизнь!



Стрелец

У Стрельца обещают проснуться недюжинные организаторские способности. Начальство может смело доверить ему какой-то командирский участок работ: руководство отделом, организацию мероприятия или новый проект. Дома же Стрелец, вероятнее всего, сам придумает, как сделать так, чтобы никто вокруг не скучал. Возможно, в его представлении отсутствие скуки – это генеральная уборка силами всех членов семьи, а может быть дружеская вечеринка или поход всей семьей в кино – тут уж как повезет.

Козерог

Козерогу не стоит даже пытаться претворять свои планы в жизнь – особенно те, от которых многое зависит. Если же Козерог не примет во внимание этот совет, ему придется приготовиться к тому, что какие-то его начинания застрянут на полпути или дадут сбой, а какие-то и вовсе потерпят поражение. Отличительной особенностью этого дня является то, что любые начинания Козерога принесут ему в лучшем случае массу забот. Так не лучше день подождать? Стоит ли так спешить?

Водолей

У Водолея есть шанс что-то исправить. Речь может идти о давних проблемах Водолея, к которым он не мог подступиться, или о неожиданных событиях, которые Водолей сможет направить в нужное ему русло. Даже если обстоятельства будут складываться против него, звезды гороскопа обещают, что Водолей сумеет найти в этом свои плюсы и выгоды. Пессимист видит опасность в каждой возможности, а оптимист – возможность в каждой опасности. В этот день запас ловкости и оптимизма Водолея помогут ему в этом убедиться!

Рыбы

Звезды гороскопа советуют Рыбам заняться своими финансами. День наделяет их логичностью и внимательностью, благодаря чему для Рыб не трудно спланировать свой бюджет или найти ошибку в расчетах. Кроме того, аналитические способности подскажут Рыбам, куда выгодно вложить свободные деньги и как увеличить свой капитал. Рыбам стоит воспользоваться тем, что практически любые их планы и действия на 19 августа, связанные с деньгами (кроме рискованных), обещают оказаться успешными.



