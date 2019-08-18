Засуха уничтожила значительную часть урожая кукурузы и подсолнечника в южных районах Молдовы

Вдвое меньше урожая кукурузы и подсолнечника соберут аграрии из южных районов страны. И виной всему засуха, говорят они. Высокие температуры сказались не только на количестве, но и на качестве культур. В большей степени от засухи пострадали села Кагульского района. В ведомстве мэрии населенного пункта Рошу находится несколько сельскохозяйственных участков. 1200 гектаров засадили кукурузой. По словам местного мэра, засуха уничтожила большую часть урожая.

"Кукуруза высохла, а початки очень маленькие. Местами початков и вовсе нет, значит, урожай будет небогатым. Инвестировали много средств. Потратили деньги на семена и топливо. В некоторых случаях аграрии даже не покроют своих расходов", - сказал мэр села Рошу Николай Савиленко.

Подсолнечником засажено 900 гектаров.

"На окраине подсолнухи очень низкие, в центре чуть выше, но выглядят плохо. У нас часто бывает засуха, но в этом году что-то особенное. Сначала, вроде, и шли дожди, а затем были очень высокие температуры", - Николай Савиленко.

Подсчитывают ущерб и рядовые сельчане.

"У нас тут помидоры. Мы их поливали часто, брали воду и в доме, и из колодца носили, но все высыхает. Все фрукты попадали, осталось пару яблок, груша не растет из-за жары, виноград увядает, листья высыхают", - сказала жительница села Рошу Парасковья Раковицэ.

До 20 августа по всей стране действует желтый код метеоопасности в связи с отсутствием осадков. До 14 числа был объявлен желтый код в связи с жарой. В некоторых районах термометры показывали в тени плюс 36 градусов.