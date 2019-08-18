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Таможенники изъяли контрабанду спортивной обуви на миллион леев
// фото: Facebook
17:52, 18 Aug 2019
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Контрабанду спортивной обуви стоимостью более миллиона леев раскрыл мобильный экипаж Таможенной службы. Около 300 пар кроссовок с бирками известных брендов нашли в одном из автомобилей, которые остановили таможенники.

Позже они выяснили, что еще часть товара хранится на одном из подпольных складов в столице. Привозили обувь из России и продавали в Кишиневе.

По делу о контрабанде задержаны трое мужчин. Им грозит до десяти лет тюрьмы. Изъятые кроссовки Таможенная служба распределит среди социально-уязвимых семей.




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