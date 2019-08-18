На Чеканах организовали ягодную ярмарку

15 молдавских производителей представили свою продукцию на Ягодной ярмарке, которую организовали в столичном секторе Чеканы. Семья Гросу выращивает ежевику на 12 гектарах. Аграрии отмечают, что если бы не ярмарки, они бы не продали весь товар.

"Упаковка ежевики в 250-300 граммов стоит 15 леев. Кексы по 15 леев за штуку, ликер 150 леев, варенье 35. Сегодня привезли примерно 10 килограммов ягод", - сказал производитель Корина Гросу.

А Елена Ветрич из села Кирилены Унгенского района привезла на ярмарку сто килограммов годжи.

"Большую часть ягод экспортируем, но хочется, чтобы и молдавский потребитель узнал о полезных свойствах этой ягоды. Упаковка в 250 граммов стоит 50 леев", - сказал производитель Елена Ветрич.

Продавали на ярмарке и облепиху. "Это как реклама, хочется, чтобы люди вспомнили, что есть такие ягоды", - сказал производитель Родион Собченко.

Покупатели отмечают, что такие ярмарки очень полезны поскольку товар можно приобрести напрямую у производителя.

"Слежу за проведением таких ярмарок, и покупаю свежие ягоды, клюкву, малину. Искала клубнику, но не нашла. Сейчас очень вкусная ежевика."

"Цены доступные. Я здесь в основном ради годжи, прочитала в интернете о пользе этих ягод для здоровья, и хочу взять себе и родным."

"Пока купила только бруснику, но посмотрим, что еще есть. Очень нужная ярмарка, я была и в прошлый раз. Поддерживаю проведение таких мероприятий."

Организовали ярмарку для поддержки отечественных производителей и продвижения молдавской продукции.