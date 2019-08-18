Генпрокуратура не исключает версию убийства бизнесмена Юрия Лункашу

Не исключают версию убийства. Генеральная прокуратура открыла уголовное дело по факту смерти бизнесмена Юрия Лункашу.

Об этом заявил исполняющий обязанности генпрокурора Дмитрий Робу. Он отметил, что правоохранители рассматривают все версии, в том числе и версию убийства.

Напомним, бизнесмен Юрий Лункашу скончался минувшим вечером в результате выстрела в голову. По словам его водителя, он покончил с собой. Мужчина рассказал, что Лункашу вызвал его домой, сказав, что ему нужна машина. Они выехали из его дома, по пути, он попросил водителя остановиться. Затем он продиктовал ему: Белый дом я купил в 2017 году. Вышел из машины и застрелился.