В Буковеле оборвался трос на аттракционе, пострадали два человека

На территории туристического комплекса Буковель в Ивано-Франковской области во время роупджампинга пострадали 21-летняя девушка и 26-летний парень из Львовской области. Об этом в воскресенье, 18 августа, сообщило издание Галицкий корреспондент.

Отмечается, что инцидент произошел вечером в субботу. Во время экстремального прыжка с высоты оборвался трос и молодые люди упали на пешеходную дорожку. Пострадавших с многочисленными травмами доставили в больницу города Яремче. Позже парня перевезли в реанимацию в Ивано-Франковске, пишет Корреспондент.

По информации издания, состояние обоих стабильное, угрозы жизни нет. Пресс-секретарь Буковеля Оксана Островская отметила, что курорт не несет ответственности за инцидент, так как экстремальное развлечение принадлежит предпринимателю, которому выделили место для деятельности.

При этом курорт временно прекратил работу аттракциона, на котором произошел несчастный случай, и инициировал проверку всех имеющихся экстремальных развлечений.

По словам Островской, представители сервиса утверждают, что трос, который оборвался, имеет сертификат от производителя и был недавно установлен и протестирован.

Ведется расследование инцидента, трос отправлен на экспертизу.