Непрекращающийся кашель британца Тревора Уокера оказался смертельным раком кишечника. Об этом сообщает таблоид Daily Mirror.
Мужчина, работавший слесарем, страдал от постоянного кашля на протяжении двух месяцев. Сначала семья думала, что 56-летний Уокер подхватил инфекцию, которая распространилась в грудной клетке, однако врачи диагностировали у него опухоль в кишечнике, которая быстро распространялась и перешла на легкие. Врачи заключили, что мужчине осталось жить примерно три недели. Уокер скончался спустя 16 дней после того, как узнал о смертельном диагнозе, передает РИА Новости.
Вдова Уокера, прожившая с ним в браке 24 года, рассказала, что ее супруг вел здоровый образ жизни, бросил курить более 30 лет назад и практически не употреблял алкоголь.
Женщина также утверждает, что помимо слабости и кашля ее супруг не подавал видимых признаков смертельно опасного заболевания.
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