Православные верующие отмечают праздник Преображения Господня

Православные христиане 19 августа отмечают праздник Преображения Господня, также известный как Яблочный Спас. Праздник приходится на середину Успенского поста.

Праздник Преображения Господня отмечается верующими с IV века. Согласно Библии, в этот день у апостолов Петра, Иакова и Иоанна случилось прозрение и Иисус Христос предстал перед ними в божественном облике, чтобы они стали свидетелями его божественного происхождения и добровольного согласия на распятие, сообщает ТАСС.

Отмечая Яблочный Спас, верующие приходят в храмы, где проводятся торжественные службы и освящают фрукты нового урожая.